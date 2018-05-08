"Металлист-1925" официально назначил главного тренера

После возвращения «Металлиста-1925» из Берислава, где действиями футболистов руководили Сергей Ралюченко и Александр Горяинов, состоялось совещание руководства клуба и учредителей, в ходе которого было принято решение доверить команду старшему тренеру «Металлист Юниора» Сергею Валяеву. Сегодня с ним был подписан полноценный контракт.

У Валяева не будет приставки «и.о.», что говорит о полном и всеобъемлющем доверии со стороны руководства клуба. Помогать Сергею Валентиновичу продолжат Сергей Ралюченко, Александр Горяинов и Марина Миндарева.

Что касается команды юниоров, то готовиться к матчам чемпионата Харьковской области она будет под руководством Михаила Глушко.