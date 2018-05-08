Зозуля заинтересовал своего соперника

Украинский нападающий вышел на поле в очередном матче испанской Сегудны против Кадиса со стартовых минут, но голом отметиться не сумел.

Однако после матча появилась информация, что Зозуля заинтересовал своих недавних соперников.

По информации El Desmarque, руководство Кадиса хочет усилиться 28-летним нападающим, у которого 30 июня заканчивается контракт с нынешним клубом.

Сообщается, что у представителей Кадиса уже были контакты с агентами игрока, и обе стороны заинтересованы в сотрудничестве, хотя на данный момент официально ничего не договорено.