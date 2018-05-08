Экс-наставник "Лестера" Раньери может возглавить топ-клуб АПЛ

Наставник «Нанта» Клаудио Раньери может сменить аргентинского специалиста Маурисио Почеттино на посту главного тренера «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Football Italia со ссылкой на Presse Ocean.

По данным издания, руководство английской команды обеспокоено возможным переходом Почеттино в другой клуб и уже ведёт переговоры с итальянским специалистом.

Ранее президент «Нанта» Вальдемар Кита раскритиковал работу Раньери во французской команде, после чего итальянец намекнул на возможный уход из клуба. Контракт Раньери с «канарейками» рассчитан до конца сезона-2018/19.