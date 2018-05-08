Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 08.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Фергюсон вышел из комы и произнес первые слова
Фергюсон вышел из комы и произнес первые слова
Новости: Редкач дал прогноз на бой Ломаченко - Линарес
Редкач дал прогноз на бой Ломаченко - Линарес
Новости: Снукер 2018. Один из самых драматичных финалов в истории
Снукер 2018. Один из самых драматичных финалов в истории
Новости: Тони Беллью - Дэвид Хэй: видео нокаута
Тони Беллью - Дэвид Хэй: видео нокаута
X

Экс-наставник "Лестера" Раньери может возглавить топ-клуб АПЛ

Клаудио Раньери
19:03 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Итальянский специалист Клаудио Раньери может вернуться в АПЛ.

Наставник «Нанта» Клаудио Раньери может сменить аргентинского специалиста Маурисио Почеттино на посту главного тренера «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Football Italia со ссылкой на Presse Ocean.

По данным издания, руководство английской команды обеспокоено возможным переходом Почеттино в другой клуб и уже ведёт переговоры с итальянским специалистом.

Ранее президент «Нанта» Вальдемар Кита раскритиковал работу Раньери во французской команде, после чего итальянец намекнул на возможный уход из клуба. Контракт Раньери с «канарейками» рассчитан до конца сезона-2018/19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, АПЛ, Клаудио Раньери, Новости футбола, ФК Тоттенхэм, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Вот кому удалось успокоить Диего Симеоне: жена тренера Карла Перейра

Вот кому удалось успокоить Диего Симеоне: жена тренера Карла Перейра
"Барселона" - "Реал": последнее Эль-Класико Иньесты

"Барселона" - "Реал": последнее Эль-Класико Иньесты
Обворожительная Влада Щеглова - девушка форварда "Шахтера" Борячука (Фото)

Обворожительная Влада Щеглова - девушка форварда "Шахтера" Борячука (Фото)
Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)

Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)
Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)

Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Ребров рассказал, почему посетил сектор ультрас "Динамо" "Металлист-1925" официально назначил главного тренера Повреждение Косельни оказалось очень серьезным

Последние новости

Курьезные причины запретить фотографировать фигуристов во время выступления "Ливерпуль" теряет защитника перед игрой с "Реалом" в финале ЛЧ в Киеве Луху — самая грустная кошка в мире, которую так и хочется приласкать
Сегодня читают в спорте
01 Снукер 2018. Один из самых драматичных финалов в истории
02 Джошуа рассказал, какова вероятность проведения боя против Уайлдера
03 У "Динамо" и "Шахтера" общая просьба перед финалом Кубка Украины
04 Воробей: Луческу ненавидел украинцев, как футболистов
05 Редкач дал прогноз на бой Ломаченко - Линарес
Новости сегодня
20:09 Арсен Венгер - о своем будущем в футболе
20:03 Забавные проделки детей, от которых у родителей случился нервный срыв
19:54 ФИФА наказала Российский футбольный союз
19:40 Швейцария передала Украине данные о счетах экс-регионала Ефремова
19:39 Исторические факты, от которых вы потеряете дар речи (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ВСУ испытали пушки типа "Рапира"
ВСУ испытали пушки типа "Рапира"
Новости: День памяти и День победы: как отмечается, история праздника в Украине и мире
День памяти и День победы: как отмечается, история праздника
Новости: Грозы и ливни: украинцам еще на два дня обещают неустойчивую погоду
Украинцам еще на два дня обещают неустойчивую погоду
Новости: Научные факты о Венере, которые удивят даже знатоков астрономии
Научные факты о Венере, которые удивят даже знатоков астрономии
Добавить комментарий
0