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"Боруссия" хочет купить у "Аякса" конкурента для Ярмоленко

Давид Нерес
10:57 Сегодня Телеграф
Трибуна

Новости спорта: Боруссия предложила Аяксу 30 миллионов евро за правого вингера Давида Нереса

Первое предложение Шмелей было категорически отвергнуто директором голландцев Марком Овермарсом.

Однако издание предполагает, что немецкий клуб продолжит попытки приобретения 21-летнего футболиста, и Аякс может в итоге сдаться.

Боруссия имеет в распоряжении средства после продаж Усмана Дембеле в Барселону за 115 миллионов евро и Пьер-Эмерика Обамеянга в Арсенал за 64 миллиона, и хочет часть из них инвестировать в бразильца.

Давид Нерес перебрался в Аякс из Сан-Паулу летом 2016 года, в текущем сезоне на его счету 14 голов и 11 ассистов в 32 матчах чемпионата Голландии.

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Новости спорта, Андрей Ярмоленко, Давид Нерес, Новости футбола, Футбол.
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