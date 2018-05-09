"Боруссия" хочет купить у "Аякса" конкурента для Ярмоленко

Первое предложение Шмелей было категорически отвергнуто директором голландцев Марком Овермарсом.

Однако издание предполагает, что немецкий клуб продолжит попытки приобретения 21-летнего футболиста, и Аякс может в итоге сдаться.

Боруссия имеет в распоряжении средства после продаж Усмана Дембеле в Барселону за 115 миллионов евро и Пьер-Эмерика Обамеянга в Арсенал за 64 миллиона, и хочет часть из них инвестировать в бразильца.

Давид Нерес перебрался в Аякс из Сан-Паулу летом 2016 года, в текущем сезоне на его счету 14 голов и 11 ассистов в 32 матчах чемпионата Голландии.