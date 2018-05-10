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Майкон: Стараюсь думать о "Шахтере" как можно меньше

Майкон
01:58 Сегодня Телеграф
Футбол 24

Новости спорта: Бразильский полузащитник Коринтианса Майкон еще не определился по поводу перехода в донецкий Шахтер.

"Пока ничего нельзя гарантировать. Клуб ведет переговоры, но еще не все определено. Стараюсь думать об этом как можно меньше, потому что Коринтианс ждут важные матчи в Кубке Бразилии и Либертадорес.

А вот во время паузы, связанной с ЧМ-2018, я подумаю о том, что лучше для меня и клуба", – цитирует Майкона издание Lance.

Ранее в СМИ сообщалось, что Шахтер уже заплатил Коринтиансу часть суммы от трасфера.

Майкон является воспитанником Коринтианса и играет за основную команду с 2016 года. За это время он провел 91 матч во всех турнирах, в которых забил 7 мячей.

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Новости спорта, Майкон, Новости футбола, ФК Коринтианс, ФК Шахтер.
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