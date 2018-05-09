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Определился обладатель Кубка России по футболу
21:17 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: «Тосно» одержал победу над «Авангардом» в финале Кубка России-2017/18.

Встреча прошла в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Дмитрия Парфёнова.

На 11-й минуте Илья Жигулёв открылся на краю штрафной на проникающий пас и с трудом прострелил во вратарскую, где Алексей Скворцов здорово сыграл на опережение, срезав мяч под дальнюю штангу. Спустя несколько минут курская команда отыгралась — Ильнур Альшин решил сделать обостряющий навес на дальний край штрафной, где Евгений Чернов потерял Игоря Киреева, который в одно касание с лёта пробил в дальний угол.

На 80-й минуте «Тосно» забил победный мяч — Резиуан Мирзов ушёл от соперника, сместился к краю чужой штрафной, где обыграл Аслана Дашаева, после чего переиграл вратаря.

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Новости спорта, Кубок России, Новости футбола, ФК Авангард, ФК Тосно.
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