Определился обладатель Кубка России по футболу
Новости спорта: «Тосно» одержал победу над «Авангардом» в финале Кубка России-2017/18.
Встреча прошла в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Дмитрия Парфёнова.
На 11-й минуте Илья Жигулёв открылся на краю штрафной на проникающий пас и с трудом прострелил во вратарскую, где Алексей Скворцов здорово сыграл на опережение, срезав мяч под дальнюю штангу. Спустя несколько минут курская команда отыгралась — Ильнур Альшин решил сделать обостряющий навес на дальний край штрафной, где Евгений Чернов потерял Игоря Киреева, который в одно касание с лёта пробил в дальний угол.
На 80-й минуте «Тосно» забил победный мяч — Резиуан Мирзов ушёл от соперника, сместился к краю чужой штрафной, где обыграл Аслана Дашаева, после чего переиграл вратаря.