Хавбек "Ман Сити" заявил о желании продолжить карьеру в "Барселоне"
Новости спорта: Ивуарийский футболист "Ман Сити" Яя Туре заявил, что хотел бы вернуться в Барселону.
Полузащитник Манчестер Сити Яя Туре не прочь вернуться в каталонскую Барселону.
"Я бы вернулся в Барселону", – заявил ивуариец в интервью El Larguero после матча 36-го тура АПЛ с Брайтоном.
Напомним, что Гвардиола объявил об уходе Туре из Манчестер Сити по завершении сезона в качестве свободного агента и сможет вернуться в каталонский клуб, за который он выступал с 2007-го по 2010-й год, если только сама Барселона изъявит желание подписать контракт с возрастным игроком.