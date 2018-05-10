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Хавбек "Ман Сити" заявил о желании продолжить карьеру в "Барселоне"

Яя Туре
17:17 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Ивуарийский футболист "Ман Сити" Яя Туре заявил, что хотел бы вернуться в Барселону.

Полузащитник Манчестер Сити Яя Туре не прочь вернуться в каталонскую Барселону.

"Я бы вернулся в Барселону", – заявил ивуариец в интервью El Larguero после матча 36-го тура АПЛ с Брайтоном.

Напомним, что Гвардиола объявил об уходе Туре из Манчестер Сити по завершении сезона в качестве свободного агента и сможет вернуться в каталонский клуб, за который он выступал с 2007-го по 2010-й год, если только сама Барселона изъявит желание подписать контракт с возрастным игроком.

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Новости спорта, АПЛ, Новости футбола, ФК Барселона, ФК Манчестер Сити, Футбол, Яя Туре.
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