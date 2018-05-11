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Бернард нашел новый клуб

Бернард
08:15 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Бернард намерен продолжить карьеру в "Роме".

Полузащитник «Шахтера» Бернард, у которого в июне этого года истекает контракт с «горняками», определился с клубом, в котором бы хотел продолжить свою карьеру. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

Вскоре бразилец вернется в расположение донецкой команды, но ненадолго. По информации источника, футболист попросил своего агента заняться трансфером в «Рому», а так как он может перейти в состав «волков» совершенно бесплатно, надеется получить ещё и бонус в размере 10 миллионов евро за подписание контракта.

Напомним, ранее руководство «Милана» заблокировало трансфер Бернарда.

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Новости спорта, Бернард, Новости футбола, ФК Рома, ФК Шахтер, Футбол.
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