Бернард нашел новый клуб

Полузащитник «Шахтера» Бернард, у которого в июне этого года истекает контракт с «горняками», определился с клубом, в котором бы хотел продолжить свою карьеру. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

Вскоре бразилец вернется в расположение донецкой команды, но ненадолго. По информации источника, футболист попросил своего агента заняться трансфером в «Рому», а так как он может перейти в состав «волков» совершенно бесплатно, надеется получить ещё и бонус в размере 10 миллионов евро за подписание контракта.

Напомним, ранее руководство «Милана» заблокировало трансфер Бернарда.