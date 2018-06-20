ЧМ-2018. Результаты матчей 20 июня
Новости спорта: 20 июня на чемпионате мира состоялись 3 матча второго тура в группах А и B.
В квартете B сборные Португалии и Испании добыли минимальные победы над Марокко и Ираном соответственно. В группе А Уругвай победил Саудовскую Аравию, чем обеспечил себе досрочный выход в плей-офф.
ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей
Португалия — Марокко 1:0
Гол: Роналду 4'
Португалия: Патрисиу — Суареш, Пепе, Фонте, Геррейру — Мариу (Б. Фернандеш, 69), Моутиньо (А. Силва, 87), Карвальо, Б. Силва (Мартинш, 59) — Роналду, Гедеш.
Марокко: Мохаммеди — Дирар, Бенатья, Да Кошта, Хакими — Зиех, Эль Ахмади (Фажр, 87) — Н. Амрабат, Буссуфа, Бельханда (Карсела-Гонсалес, 75) — Бутаиб (Эль-Кааби, 68).
Предупреждения: А. Силва — Бенатья.
Иран — Испания 0:1
Гол: Коста 54'
Иран: Бейранванд — Резаэян, Хосейни, Пурлиганджи, Хаджсафи (Мохаммади, 69) — Эбрахими, Эзатолахи — Ансарифард (Джаханбакш, 74), Тареми, Амири (Годдос, 86) — Азмун
Испания: Де Хеа — Карвахаль, Пике, Рамос, Альба — Бускетс, Иньеста (Коке, 71) — Васкес (Асенсио, 79), Иско, Силва — Коста (Родриго, 89)
Предупреждения: Амири, Эбрахими
Уругвай — Саудовская Аравия 1:0
Голы: Суарес, 23.
Уругвай: Муслера — Варела, Хименес, Годин, Касерес — Санчес (Нандес, 82), Бентанкур, Весино (Торрейра, 59), Родригес (Лаксальт, 59) — Суарес, Кавани.
Саудовская Аравия: Аль-Уваис — Аль-Брейк, У. Хавсави, Аль-Булеахи, Аш-Шахрани — Аль-Джассим (Аль-Мугави, 43), Утаиф — Аль-Давсари, Аль-Фарадж, Бахебри (Канно, 75) — Аль-Муваллад (Ас-Сахлави, 78).