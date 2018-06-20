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ЧМ-2018. Результаты матчей 20 июня

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Чемпионат мира по футболу
23:11 Ср, 20 Июнь 2018 Телеграф

Новости спорта: 20 июня на чемпионате мира состоялись 3 матча второго тура в группах А и B.

В квартете B сборные Португалии и Испании добыли минимальные победы над Марокко и Ираном соответственно. В группе А Уругвай победил Саудовскую Аравию, чем обеспечил себе досрочный выход в плей-офф.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Португалия — Марокко 1:0

Гол: Роналду 4'

Португалия: Патрисиу — Суареш, Пепе, Фонте, Геррейру — Мариу (Б. Фернандеш, 69), Моутиньо (А. Силва, 87), Карвальо, Б. Силва (Мартинш, 59) — Роналду, Гедеш.

Марокко: Мохаммеди — Дирар, Бенатья, Да Кошта, Хакими — Зиех, Эль Ахмади (Фажр, 87) — Н. Амрабат, Буссуфа, Бельханда (Карсела-Гонсалес, 75) — Бутаиб (Эль-Кааби, 68).

Предупреждения: А. Силва — Бенатья.

Иран — Испания 0:1

Гол: Коста 54'

Иран: Бейранванд — Резаэян, Хосейни, Пурлиганджи, Хаджсафи (Мохаммади, 69) — Эбрахими, Эзатолахи — Ансарифард (Джаханбакш, 74), Тареми, Амири (Годдос, 86) — Азмун

Испания: Де Хеа — Карвахаль, Пике, Рамос, Альба — Бускетс, Иньеста (Коке, 71) — Васкес (Асенсио, 79), Иско, Силва — Коста (Родриго, 89)

Предупреждения: Амири, Эбрахими

Уругвай — Саудовская Аравия 1:0

Голы: Суарес, 23.

Уругвай: Муслера — Варела, Хименес, Годин, Касерес — Санчес (Нандес, 82), Бентанкур, Весино (Торрейра, 59), Родригес (Лаксальт, 59) — Суарес, Кавани.

Саудовская Аравия: Аль-Уваис — Аль-Брейк, У. Хавсави, Аль-Булеахи, Аш-Шахрани — Аль-Джассим (Аль-Мугави, 43), Утаиф — Аль-Давсари, Аль-Фарадж, Бахебри (Канно, 75) — Аль-Муваллад (Ас-Сахлави, 78).

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