Легендарный итальянец прибыл у Киев для подписания контракта с клубом УПЛ

Фабрицио Раванелли сегодня прибыл в аэропорт Борисполь, где его встретила группа болельщиков Арсенала, сообщает Gianlucadimarzio.com.

Вскоре после прибытия итальянца в Украину появилось и его первое фото в футболке Канониров.

Ожидается, что официально о назначении новичок УПЛ объявит в самое ближайшее время.

Впервые информация о назначении Раванелли тренером Канониров появилась в начале прошлой недели.

Решение боссов Арсенала довольно неожиданно, ведь 49-летний итальянец ранее всего раз работал главным тренером – в июне-ноябре 2013-го он возглавлял Аяччо, но был уволен после длительной серии поражений.

Последние годы экс-игрок Марселя, Ювентуса, Миддлсбро и других клубов работал на телевидении.