Бразилия – Коста-Рика 2:0 видео голов и обзор матча ЧМ-2018
Новости спорта: Бразилия обыграла Коста-Рику во втором туре группового этапа чемпионата мира.
Сборная Бразилии добыла первую победу на чемпионате мира, обыграв Коста-Рику.
Бразилия – Коста-Рика 2:0
Голы: 1:0 – 90 Коутиньо, 2:0 – 90 Неймар.
Бразилия – Алиссон, Тиаго Силва, Марсело, Фагнер, Миранда, Паулиньо (Фирмино, 68), Каземиро, Коутиньо, Виллиан (Дуглас Коста, 46), Неймар, Габриэл Жезус (Фернандиньо, 90).
Коста-Рика: Навас, Гонсалес, Акоста, Овьедо, Дуарте, Венегас, Борхес, Руис, Гусман (Техеда, 83), Гамбоа (Кальво, 75), Уренья (Боланьос, 54).