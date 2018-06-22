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Бразилия – Коста-Рика 2:0 видео голов и обзор матча ЧМ-2018

Бразилия - Коста-Рика
17:46 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Бразилия обыграла Коста-Рику во втором туре группового этапа чемпионата мира.

Сборная Бразилии добыла первую победу на чемпионате мира, обыграв Коста-Рику.

Бразилия – Коста-Рика 2:0

Голы: 1:0 – 90 Коутиньо, 2:0 – 90 Неймар.

Бразилия – Алиссон, Тиаго Силва, Марсело, Фагнер, Миранда, Паулиньо (Фирмино, 68), Каземиро, Коутиньо, Виллиан (Дуглас Коста, 46), Неймар, Габриэл Жезус (Фернандиньо, 90).

Коста-Рика: Навас, Гонсалес, Акоста, Овьедо, Дуарте, Венегас, Борхес, Руис, Гусман (Техеда, 83), Гамбоа (Кальво, 75), Уренья (Боланьос, 54).

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Новости спорта, Видео ЧМ-2018, Новости футбола, Сборная Бразилии, Сборная Коста-Рики, Футбол.
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