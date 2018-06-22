ЧМ-2018. Результаты матчей 22 июня

В группе D Нигерия, победив Исландию, дарит реальный шанс Аргентине на дальнейшую борьбу. В группе Е Бразилия на последних минутах победила Коста-Рику, а Швейцария добыла волевую победу над Сербией.

Бразилия — Коста-Рика 2:0

Голы: Коутиньо, 90+1, Неймар, 90+7

Бразилия: Алиссон — Фагнер, Миранда, Силва, Марсело — Паулиньо (Фирмино, 68), Каземиро, Коутиньо — Виллиан (Дуглас Коста, 46), Габриэль Жезус (Фернандиньо, 90+3), Неймар

Коста-Рика: Навас — Гамбоа (Кальво, 75), Гонсалес, Акоста, Дуарте, Овьедо — Руис, Борхес, Гусман (Техеда, 83), Венегас — Уренья (Боланьос, 54)

Предупреждения: Неймар, Коутиньо — Акоста

Нигерия - Исландия 2:0

Голы: Муса, 49, 75.

Нигерия: Узохо – Троост-Эконг, Балогун, Омеруо – Мозес, Ндиди, Этебо (Ивоби, 90), Микель, Идову (Эбюэхи, 46) — Муса, Ихеаначо (Игало, 85).

Исландия: Халльдоурссон – Севарссон, Арнасон, Р. Сигурдссон (Игнасон, 65), Магнуссон – Гисласон, Гунарссон (А. Скуласон, 87), Г. Сигурдссон, Бьярнасон – Финнбогасон (Сигурдарсон, 71), Бодварссон.

Предупреждения: Идову, 44.

Сербия — Швейцария 1:2

Голы: Митрович, 5 — Джака, 53, Шакири, 90+2.

Сербия: Стойкович — Иванович, Миленкович, Тошич, Коларов — Матич, Миливоевич (Радоньич, 81) — Тадич, Милинкович-Савич, Костич (Льяйич, 64) — Митрович.

Швейцария: Зоммер — Лихт