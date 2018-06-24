Ведущий игрок сборной Англии не сыграет с Панамой

В преддверии матча между Англией и Панамой участие в нем полузащитника Тоттенхэма было под вопросом из-за проблем Деле с бедром.

Ситуацию прояснил главный тренер команды Гарет Саутгейт, который рассказал, что Алли точно не выйдет на поле.

"Деле уже тренируется в общей группе. Мы довольны темпами его восстановления, но сыграть против Панамы он не готов", — цитирует Саутгейта Sky Sports.

Поединок между Англией и Панамой начнется в 15:00 по киевскому времени.