Три претендента на место "Полтавы" в УПЛ

Клубы УПЛ вскоре проголосуют за нового участника чемпионата, который заменит Полтаву.

После того как в ФК Полтава объявили о роспуске команды, в чемпионате Украины появилось одно вакантное место на следующий сезон. Подобная ситуация не предусмотрена в регламенте УПЛ, следовательно, нового участника Премьер-лиги должен утвердить ФФУ. Кандидатура, которую УПЛ направит в федерацию, будет определена голосованием клубов.

Всего называют 3 претендента: Черноморец и Зирка, вылетевшие из высшего дивизиона по итогам прошлого сезона, а также Ингулец, занявший 4 место в Первой лиге. Голосование состоится в понедельник, а затем нового участника должны утвердить на исполкоме ФФУ.