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Нигерия - Аргентина: онлайн-трансляция матча

Нигерия - Аргентина
20:36 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Прямая текстовая трансляция матча второго тура группы D на чемпионате мира по футболу Нигерия - Аргентина.

Нигерия -:- Аргентина

 

Сегодня, 26 июня, на чемпионате мира по футболу состоится матч Нигерия - Аргентина. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе, рассудит встречу турецкий рефери Джюнейт Чакыр. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 21:00 по киевскому времени. Напомним, сборная Аргентины с 1 очком занимает последнее место в квартете D и только в случае победы имеет шансы на выход в 1/8 финала ЧМ-2018. Нигерия, в свою очередь, с 3 очками занимает 2-е место в группе и при своей победе обеспечит себе выход в плей-офф.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Составы команд

Нигерия: Узохо, Идову, Омеруо, Балогун, Трост-Эконг, Ндиди, Мозес, Этебо, Оби Микел, Ихеаначо, Муса.

Аргентина: Армани, Меркадо, Тальяфико, Отаменди, Рохо, Маскерано, Банега, Перес, Ди Мария, Игуаин, Месси.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 20:50.

Прогноз букмекеров

Сборная Франции является безоговорочным фаворитом в противостоянии с Данией. На победу французов букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,1, успех датской команды оценивается в 4,8. Ничья котируется коэффициентом 2,62.

Интересные факты

 - Аргентина не может победить в 4-х матчах подряд на чемпионатах мира.

- Команды встретятся в 5-й раз на последних 7-и ЧМ.

- В последних 4-х матчах между собой Аргентина добывала минимальную победу.

- Аргентина ни разу не завершала групповой раунд ЧМ без побед.

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