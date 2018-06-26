Воспитанник Шахтера на просмотре в Динамо

На данный момент Билоног, который весеннюю часть прошлого сезона провел в составе «Зирки», проходит просмотр в команде Александра Хацкевича, сообщает Sport Arena.

23-летний Билоног в свое время прошел футбольную выучку в академии «Шахтера», где находился с 2008 по 2015 год. После этого он два года выступал в составе «Урала».

Напомним, помимо Билонога трудоустроиться в «Динамо» пытаются экс-защитник «Металлиста» и «Днепра» Папа Гуйе, а также лучший бомбардир «Полтавы» Максим Дегтярев.