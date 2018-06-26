Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 26.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ЧМ-2018: расписание матчей 26 июня
ЧМ-2018: расписание матчей 26 июня
Новости: Биатлонистка Домрачева официально завершила карьеру
Биатлонистка Домрачева официально завершила карьеру
Новости: Пляжный футбол: Украина выиграла первый отборочный этап Евролиги-2018
Пляжный футбол: Украина выиграла первый отборочный этап Евролиги-2018
Новости: Шаг в историю: 12 лет назад сборная Украины вышла в 1/4 финала ЧМ
Шаг в историю: 12 лет назад сборная Украины вышла в 1/4 финала ЧМ
X

Воспитанник Шахтера на просмотре в Динамо

Дмитрий Билоног
12:13 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Экс-полузащитник "Зирки" Дмитрий Билоног может стать игроком "Динамо".

На данный момент Билоног, который весеннюю часть прошлого сезона провел в составе «Зирки», проходит просмотр в команде Александра Хацкевича, сообщает Sport Arena.

23-летний Билоног в свое время прошел футбольную выучку в академии «Шахтера», где находился с 2008 по 2015 год. После этого он два года выступал в составе «Урала».

Напомним, помимо Билонога трудоустроиться в «Динамо» пытаются экс-защитник «Металлиста» и «Днепра» Папа Гуйе, а также лучший бомбардир «Полтавы» Максим Дегтярев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Дмитрий Билоног, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Полтава, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)

Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)
Яркие моменты зрелищного поединка ЧМ-2018 Англия - Панама (Фото)

Яркие моменты зрелищного поединка ЧМ-2018 Англия - Панама (Фото)
Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)

Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)
Яркие моменты феерического поединка ЧМ-2018 Бельгия - Тунис (Фото)

Яркие моменты феерического поединка ЧМ-2018 Бельгия - Тунис (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

ЧМ-2018: расписание матчей 26 июня Форвард Динамо продолжит карьеру в чемпионате Турции Срна рассказал, почему решил продолжить карьеру в Кальяри

Последние новости

Украинки заняли второе место на домашнем этапе ЧЕ по регби Девушка удалила 6 ребер, чтобы стать похожей на свой идеал (Фото) В египетской Александрии могут ввести платные пляжи
Сегодня читают в спорте
01 ЧМ-2018. Результаты матчей 25 июня
02 Российский боксер похвалил Ломаченко
03 Хачериди может сменить гражданство
04 ЧМ-2018: расписание матчей 26 июня
05 Испания вырвала ничью у Марокко на ЧМ-2018
Новости сегодня
12:25 Деревянченко – Джейкобс: команды не сумели договориться об условиях боя
12:22 Дочь Курта Кобейна показала свой особняк за $2,6 млн
12:11 Порошенко выступал перед будущими дипломатами: говорил о деоккупации Крыма
12:09 В Сети появились характеристики и снимки нового Asus Chromebook C223
12:06 Европарламент: Венгрия не соблюдает ценности ЕС
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: УЗ обязали выделить 30% прибыли на покрытие убытков
УЗ обязали выделить 30% прибыли на покрытие убытков
Новости: Украина получит миллиардный кредит от ЕС
Украина получит миллиардный кредит от ЕС
Новости: Выходные в июне 2018: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Выходные в июне 2018: сколько будут отдыхать украинцы
Новости: Анита Луценко подсказала, какие летние продукты вредят фигуре
Анита Луценко подсказала, какие летние продукты вредят фигуре
Добавить комментарий
0