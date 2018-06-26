Австралия - Перу: онлайн-трансляция матча

Австралия 0:1 Перу

Гол: Каррильо 18

18' - Андре Каррильо (Перу) прокинул мяч мимо голкипера!

11' - Перу попробовала организовать атаку по левому флангу, но австралийская защита оттеснила игроков атаки.

10' - Миле Йединак (Австралия) нарушил правила и получает за это предупреждение.

7' - Юрич ворвался в штрафную перуанцев, попробывал сделал прострел, но его перача пришлась в руки голкиперу Гальесе.

4' - Миле Йединак (Австралия) нанес удар с края штрафной, но мяч прошел сильно выше ворот.

2'- Бехич убежал в сольный проход, но не смог создать опасный момент – защитники Перу сыграли хорошо.

Начало матча

Звучат по-очередно национальные гимны Австралии и Перу.

Составы команд

Австралия: Райан — Рисдон, Миллиган, Сейнсбери, Бехич — Йединак, Муй — Леки, Рогич, Крузе — Юрич

Перу: Гальесе — Адвинкула, Рамос, Сантамария, Трауко — Тапиа, Йотун — Каррильо, Куэва, Флорес — Герреро

Сборные Австралии и Перу сыграют 26 июня в городе Сочи на стадионе Фишт в третьем туре ЧМ-2018 группы C. Ситуация в группе С перед матчами 26-го июня.

Австралийцы попробуют зацепиться за последний шанс сыграть в 1/8 финала. Для этого им нужно обыгрывать команду из Перу, которая уже точно покинет турнир после этого поединка. Однако и это им не даст никаких гарантий.

Составы команд

Где смотреть

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "НТН", начало трансляции в 16:50.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне перуанской команды.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу "бело-красных" с коэффициентом 2,5, а на их оппонента – 3,0. Ничья в этом поединке оценивается в 3,4.

Их коллеги из William Hill примерно такого же мнения – на триумф Перу можно поставить с коэффициентом 2,4, а на победу Австралии – 2,88.

Интересные факты

- Это первая встреча Австралии и Перу

- Чтобы пройти дальше, Австралия должна победить Перу, и надеяться на проигрыш Дании, что увеличит разницу в голах.

- Если соперники покажут одинаковые результаты, будут учитываться их показатели фэйр-плей.

- Результат Австралии против южноамериканских команд на ЧМ — D1 L2 — они забили один раз во время трех матчей.

- Единственная предыдущая встреча Перу с командой из Азии завершилась победой 4:1 над Ираном в групповом этапе 1978 года — Теофило Кубильяс забил хет-трик.

- Австралия проиграла 4 из своих последних 5 игр на ЧМ, закончив череду поражений ничьей в матче с Данией.

- В своих последних 12 матчах на ЧМ Австралия пропустила 24 мяча. Мачт со счетом 0:0 против Чили в 1974 году стал их единственной игрой с сухим счетом за 15 матчей ЧМ за все время.

- Последние 3 гола Австралии на ЧМ были пенальти, забитые Миле Йединаком (2 — в 2018 году, 1 — в 2014 году).

- Если Йединак забьет еще одно, четвертое, пенальти он станет рекордсменом ЧМ наравне с Робом Ренсенбринком, Габриэлем Батистутой и Эусебио.

- Еще один любой гол Йединака сделает его первым австралийцем, который забил 3 раза во время одного ЧМ.

- Сборная Перу не выигрывала в последних 8 матчах ЧМ (2 ничьи, 6 поражений) — их последняя победа была победой в групповом этапе со счетом 4:1 над Ираном в 1978 году.

- Сборная Перу проиграла свои последние 3 матча ЧМ подряд — это их худший результат с 1978 года.

- Сборная Перу не смогла забить в последних 3 играх во всех соревнованиях — их худший результат с марта-июня 2011 года.

- На ЧМ сборная Перу сделала 27 ударов по воротам, но не забила ни одного гола.