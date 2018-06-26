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Перу - Австралия: видео голов и обзор матча

Перу
19:27 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Видеообзор матча между Перу и Австралией в рамках 3-го тура группового раунда ЧМ-2018.

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2018 встречались сборные Австралии и Перу. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой южноамериканской команды со счётом 2:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Андре Каррильо и Хосе Паоло Герреро, который отличились на 18-й и 50-й минутах соответственно.

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Сборная Перу лишилась шансов на выход из группы С ещё до сегодняшнего матча. Австралия при определённых раскладах могла рассчитывать на выход в плей-офф ЧМ-2018 только в случае победы над перуанцами. Таким образом, обе команды завершили выступления на турнире.

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