Вернидуб анонсировал нового форварда "Зари"

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб рассказал о подготовке команды к новому сезону.

- Мы провели хорошую неделю. Усердно тренировались. Первые несколько дней работали в одноразовом, потом три дня в двухразовом режиме. Дали хорошую силовую нагрузку ребятам в тренажёрном зале. Плюс, два последних дня было по одной тренировке, а вчера была игра.

Даже после игры, в которой футболисты провели по тайму, они дорабатывали в спринтовой работе. Это делается для того, чтобы игроки получили адекватную нагрузку и их состояние приблизилось к тому, которое было бы равно двум проведённым таймам. Если говорить по игре, то первый тайм понравился мне меньше, чем второй. Вторая половина встречи была более цельной, были моменты. Хотя и в первом тайме игра была равной. Хочу поблагодарить «Мариуполь» за то, что они приехали и провели спарринг с нами. Думаю, им тоже эта игра пойдёт на пользу. Особенно, учитывая то, что они начинают выступления в Лиге Европы раньше нас.

Пока всё равно что-то говорить рано. Отработали пока только восемь дней. Главное, что все здоровы.

- Вы постоянно внедряете новшества в тренировочный процесс и развиваетесь.

- Футбол не стоит на месте. Будем подобную работу проводить постоянно для того, чтобы все ребята были в одинаковом функциональном состоянии. Плюс, хорошо то, что в предстоящем сезоне дубль будет играть на день позже основного состава. Есть возможность отдать сыграть за Ю-21 тех, кто не проведёт матч в первой команде. Будем думать и двигаться вперёд. Нужно что-то менять, прогрессировать. Нужно расти мне, как тренеру, так и тренерскому штабу, и игрокам.

- Впереди Словения. Какая задача стоит перед командой на этот небольшой заграничный сбор?

- В течение двух недель мы проведём пять спаррингов. Там будет больше тактической работы. Хотя не будем опять же забывать о тренажёрном зале и беговой работе. Замечу, что она будет чисто скоростной. Первые спарринги, которые мы будем проводить, будут под хорошей нагрузкой. Ребята сыграют по тайму. Затем будут, опять же, дорабатывать беговой работой. Постараемся подвести команду к чемпионату в хороших кондициях. Стартуем 21-го или 22-го июля. Проведём три тура, а потом нас ждёт третий квалификационный раунд Лиги Европы. Нужно подойти и к чемпионату, и к Лиге Европы в хорошем функциональном состоянии и отработать сыгранность.

Думаю, в плане сыгранности проблем быть не должно, ведь много футболистов мы не потеряли. Да, ушли Андриевский, Лунин и Иури. Но взяли в команду опытного вратаря Махарадзе. Есть ещё Олег Чуваев, Луис Фелипе. К тому же, вернулись Дмитрий Хомченовский и Виталий Вернидуб. На мой взгляд, это хорошие трансферы. Уверен, будет нам помощь от них. Плюс, есть ещё Леван Арвеладзе. Видно, что он техничный футболист. Главное, чтобы быстрее влился в коллектив и всё будет хорошо. Ну, и надеюсь, что в Словении к нам присоединится форвард.