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Тренер сборной Исландии: Футбол – это прекрасная игра, но иногда жестокая
14:17 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон — о поражении в матче с Хорватией (1:2).
"Я не думаю, что в нашей батарейке осталось много энергии после сегодняшнего матча. Наших игроков надо похвалить – они никогда не сдаются".
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"Мы до конца имели шансы выйти в плей-офф. Футбол – это прекрасная игра, но иногда жестокая".
"Поздравляю Хорватию с победой, они сыграли великолепно во всех трех матчах, мы желаем им успеха и дальше", — сказал Хеймир Хадльгримссон.
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