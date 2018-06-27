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Тренер сборной Исландии: Футбол – это прекрасная игра, но иногда жестокая

Хеймир Хадльгримссон
14:17 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон — о поражении в матче с Хорватией (1:2).

"Я не думаю, что в нашей батарейке осталось много энергии после сегодняшнего матча. Наших игроков надо похвалить – они никогда не сдаются".

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"Мы до конца имели шансы выйти в плей-офф. Футбол – это прекрасная игра, но иногда жестокая".

"Поздравляю Хорватию с победой, они сыграли великолепно во всех трех матчах, мы желаем им успеха и дальше", — сказал Хеймир Хадльгримссон.

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Новости спорта, Новости футбола, Сборная Исландии, Хеймир Хадльгримссон, ЧМ-2018.
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