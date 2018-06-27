Тренер сборной Исландии: Футбол – это прекрасная игра, но иногда жестокая

"Я не думаю, что в нашей батарейке осталось много энергии после сегодняшнего матча. Наших игроков надо похвалить – они никогда не сдаются".

"Мы до конца имели шансы выйти в плей-офф. Футбол – это прекрасная игра, но иногда жестокая".

"Поздравляю Хорватию с победой, они сыграли великолепно во всех трех матчах, мы желаем им успеха и дальше", — сказал Хеймир Хадльгримссон.