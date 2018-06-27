Феллайни остается в "Манчестер Юнайтед"

Как сообщает HLN, новое соглашение с 30-летним футболистом будет рассчитано до 2020 года.

Напомним, срок нынешнего контракта бельгийца с "красными дьяволами" истекает в конце июня.

Ранее сообщалось о заинтересованности к бельгийцу со стороны "Ливерпуля", "Арсенала", "Милана", "Монако" и ряда других команд.

Феллайни выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2013 года. В прошлом сезоне хавбек сборной Бельгии провел 29 матчей, забив 5 голов.