Сборная Швеции разгромила Мексику и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018

Встреча проходила в Екатеринбурге на стадионе "Екатеринбург Арена" и завершилась победой европейской команды со счётом 3:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Людвиг Аугустинсон и бывший защитник «Краснодара» Андреас Гранквист, который реализовал пенальти. Ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник сборной Мексики Эдсон Альварес.

По итогам всех матчей в группе F, сборные Швеции и Мексики заняли первое и второе места в турнирной таблице соответственно и вышли в 1/8 финала ЧМ-2018.