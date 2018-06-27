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Сборная Швеции разгромила Мексику и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018

Мексика - Швеция
19:09 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 27 июня встречались сборные Мексики и Швеции.

Встреча проходила в Екатеринбурге на стадионе "Екатеринбург Арена" и завершилась победой европейской команды со счётом 3:0.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Людвиг Аугустинсон и бывший защитник «Краснодара» Андреас Гранквист, который реализовал пенальти. Ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник сборной Мексики Эдсон Альварес.

По итогам всех матчей в группе F, сборные Швеции и Мексики заняли первое и второе места в турнирной таблице соответственно и вышли в 1/8 финала ЧМ-2018.

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