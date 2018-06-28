Врач сборной Бразилии обвинил в травме Марсело матрас в отеле

В матче чемпионата мира 2018 года против Сербии левый защитник сборной Бразилии покинул поле из-за проблем со спиной уже на 10-й минуте.

"У Марсело был мышечный спазм в районе позвоночника", — начал Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар. – "В данный момент дела обстоят лучше, мы начали физиотерапевтические процедуры, которые немного помогли, но все равно нужно подождать сутки-другие".

"Причина травмы? Сложно её понять, это застарелая травма, у него были проблемы и раньше. Возможно, матрас в отеле был мягче обычного, но ключевым стало его неудачное движение в матче", – добавил Ласмар.