Динамо договорилось о трансфере аргентинского форварда

«Динамо» и аргентинский «Расинг» договорились о годичной аренде нападающего Брайана Мансильи.

Аргентинский клуб больше не требует от «Динамо» полноценного выкупа контракта 21-летнего футболиста за 9 миллионов евро и согласен отпустить своего форварда в аренду сроком на один год с опцией для «Динамо» первоочередного права выкупа Мансильи.

Сторонам осталось договориться о стоимости аренды 21-летнего игрока. О переходе будет объявлено официально, как только «Динамо» и «Расинг» смогут договориться о сумме, которую киевляне выплатят за аренду аргентинца.

Напомним, «бело-синие» вскоре должны объявить о подписании полноценного контракта с вратарем Денисом Бойко.