Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 29.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ЧМ-2018: результаты всех матчей 28 июня
ЧМ-2018: результаты всех матчей 28 июня
Новости: Баскетбол: Украина проиграла Турции в отборе на ЧМ-2019
Баскетбол: Украина проиграла Турции в отборе на ЧМ-2019
Новости: Уимблдон 2018: Свитолина узнала номер посева
Уимблдон 2018: Свитолина узнала номер посева
Новости: ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
X

Торрес продолжит карьеру в Японии

Фернандо Торрес
12:09 Сегодня Телеграф
Трибуна

Новости спорта: Бывший нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес согласился перейти в японский клуб "Саган Тосу".

Бывший нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес согласился перейти в японский клуб "Саган Тосу".

Как сообщает Sport.es, японский клуб ведет переговоры с 34-летним игроком, и близок к заключению контракта. Более того, по информации японских СМИ, опытный форвард уже договорился о своем переходе в "Саган Тосу".

Ожидается, что Торрес подпишет трехлетний контракт с зарплатой в 6,2 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне форвард провел 45 матчей за "матрасников", забив 10 голов и отдав 2 ассиста.

Напомним, по окончании сезона 2017/18 Эль Ниньо покинул "Атлетико" в статусе свободного агента.

 

 

 
Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, Фернандо Торрес, ФК Атлетико М, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Яркие моменты суперматча ЧМ-2018 между сборными Англии и Бельгии (Фото)

Яркие моменты суперматча ЧМ-2018 между сборными Англии и Бельгии (Фото)
Горячая аргентинка Антонела Кавальери - девушка звезды сборной Аргентины (Фото)

Горячая аргентинка Антонела Кавальери - девушка звезды сборной Аргентины (Фото)
Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания

Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания
Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)

Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Карпаты выкупили игрока Севильи Милан готовит грандиозный трансфер "Мы на дне": Лидер обороны сборной Германии прокомментировал провал на ЧМ-2018

Последние новости

Парни прислали другу снимки самых красивых девушек своей страны (Фото) Врачи рассказали, как улучшить качество сна Бернард рассказал о своем будущем
Сегодня читают в спорте
01 Потрясающий гол Янузая, который принес Бельгии победу над Англией (Видео)
02 Сборная Германии обратилась к своим болельщикам после вылета с ЧМ-2018
03 ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
04 Стало известно, где продолжит карьеру Зинченко
05 Агент Ярмоленко - о трансферных слухах вокруг форварда сборной Украины
Новости сегодня
12:23 На Киевщине именинница "заминировала" магазин
12:22 В США составили рейтинг самый лучших песен XXI века
12:15 Кольченко просит о встрече с украинским консулом и омбудсменом
12:03 Певица Слава Каминская показала свою дочь
12:00 Парламент Болгарии не принял вотум недоверия правительству
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко просит мир реагировать на заключенных в РФ, как на ситуацию в Солсбери
Порошенко призывал мир отреагировать на освобождение заключенных в РФ
Новости: Непогода в Украине: обесточено 204 населенных пункта в 7 областях
В Украине обесточены 204 населенных пункта
Новости: Украинцы смогут лечиться бесплатно в некоторых частных клиниках
Украинцы смогут бесплатно лечиться в частных клиниках
Новости: Температура в Антарктиде упала до рекордного уровня
Температура в Антарктиде упала до рекордного уровня
Добавить комментарий
0