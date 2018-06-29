Торрес продолжит карьеру в Японии

Бывший нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес согласился перейти в японский клуб "Саган Тосу".

Как сообщает Sport.es, японский клуб ведет переговоры с 34-летним игроком, и близок к заключению контракта. Более того, по информации японских СМИ, опытный форвард уже договорился о своем переходе в "Саган Тосу".

Ожидается, что Торрес подпишет трехлетний контракт с зарплатой в 6,2 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне форвард провел 45 матчей за "матрасников", забив 10 голов и отдав 2 ассиста.

Напомним, по окончании сезона 2017/18 Эль Ниньо покинул "Атлетико" в статусе свободного агента.