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ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
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Расписание всех матчей 1/8 финала ЧМ-2018

Месси
19:58 Сегодня Телеграф
xsport.ua

Новости спорта: Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

28 июня завершился групповой этап финальной части чемпионата мира по футболу-2018. Из 32 определились 16 команд, которые продолжат борьбу за главный футбольный трофей.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Итоговое положение команд в группах.

В рамках 1/8 финала победители восьми групп сыграют с командами, которые заняли вторые места в других квартетах:

30 июня, суббота

17:00 Франция – Аргентина, Казань

21:00 Уругвай – Португалия, Сочи

1 июля, воскресенье

17:00 Испания – Россия, Москва («Лужники»)

21:00 Хорватия – Дания, Нижний Новгород

2 июля, понедельник

17:00 Бразилия – Мексика, Самара

21:00 Бельгия – Япония, Ростов-на-Дону

3 июля, вторник

17:00 Швеция – Швейцария, Санкт-Петербург

21:00 Колумбия – Англия, Москва («Спартак»)

*трансляция всех матчей в Украине на ТК "Интер"

Далее сетка будет выстроена следующим образом:

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