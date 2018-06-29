Расписание всех матчей 1/8 финала ЧМ-2018
Новости спорта: Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
28 июня завершился групповой этап финальной части чемпионата мира по футболу-2018. Из 32 определились 16 команд, которые продолжат борьбу за главный футбольный трофей.
ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей
Итоговое положение команд в группах.
В рамках 1/8 финала победители восьми групп сыграют с командами, которые заняли вторые места в других квартетах:
30 июня, суббота
17:00 Франция – Аргентина, Казань
21:00 Уругвай – Португалия, Сочи
1 июля, воскресенье
17:00 Испания – Россия, Москва («Лужники»)
21:00 Хорватия – Дания, Нижний Новгород
2 июля, понедельник
17:00 Бразилия – Мексика, Самара
21:00 Бельгия – Япония, Ростов-на-Дону
3 июля, вторник
17:00 Швеция – Швейцария, Санкт-Петербург
21:00 Колумбия – Англия, Москва («Спартак»)
*трансляция всех матчей в Украине на ТК "Интер"
Далее сетка будет выстроена следующим образом: