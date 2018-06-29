Виду не отпускают в "Динамо"

Наставник "Бешикташа" Сенол Гюнеш не собирается расставаться с футболистом сборной Хорватии Домагоем Видой. Об этом заявил сам специалист, уточнив, что не хочет начинать новый сезон с проблем в центре обороны.

Правда, есть вариант, при котором Гюнеш отпустит Виду с легкой душой, но он, скорее, из области фантастики. "Если мы продадим Виду, я хочу Пике", - сказал Гюнеш журналистам.

Ранее сообщалось, что Виду хочет вернуть киевское "Динамо". Столичный клуб уже закрыл одну сделку с "Бешикташем" по переходу голкипера Дениса Бойко.