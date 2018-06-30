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ЧМ-2018. Капитан сборной Мексики раскритиковал лидера сборной Бразилии Неймара

Андрес Гуардадо
05:05 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Один из лидеров сборной Мексики Андрес Гуардадо поделился своим мнением относительно манеры игры звезды сборной Бразилии Неймара.

Хавбек сборной Мексики Андрес Гуардадо прокомментировал стиль игры нападающего национальной команды Бразилии Неймара.

«Все мы знаем, кто такой Неймар. Но не мне и не моей команде судить его. Оценку должны давать арбитры и ФИФА.

Теперь есть VAR. Им надо смотреть на стиль Неймара, решать, как справляться с ним.

Мы знаем, что Неймар любит преувеличить нарушения, которые совершают против него. Он постоянно падает на землю. Но таков его стиль игры. Пресекать это должен арбитр, а не мы», – приводит слова Гуардадо Goal.

Сборная Бразилии, как победитель группы E, сыграет с командой Мексики, которая заняла второе место в квартете F. Встреча пройдёт в Самаре на стадионе «Самара Арена» 2 июля.

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Новости спорта, Андрес Гуардадо, Неймар, Новости футбола, Сборная Бразилии, Сборная Мексики, Футбол, ЧМ-2018.
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