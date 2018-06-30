ЧМ-2018. Капитан сборной Мексики раскритиковал лидера сборной Бразилии Неймара

Хавбек сборной Мексики Андрес Гуардадо прокомментировал стиль игры нападающего национальной команды Бразилии Неймара.

«Все мы знаем, кто такой Неймар. Но не мне и не моей команде судить его. Оценку должны давать арбитры и ФИФА.

Теперь есть VAR. Им надо смотреть на стиль Неймара, решать, как справляться с ним.

Мы знаем, что Неймар любит преувеличить нарушения, которые совершают против него. Он постоянно падает на землю. Но таков его стиль игры. Пресекать это должен арбитр, а не мы», – приводит слова Гуардадо Goal.

Сборная Бразилии, как победитель группы E, сыграет с командой Мексики, которая заняла второе место в квартете F. Встреча пройдёт в Самаре на стадионе «Самара Арена» 2 июля.