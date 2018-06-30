Хорхе Сампаоли - о вылете сборной Аргентины с ЧМ-2018
Новости спорта: Наставник сборной Аргентины поделился своим мнением относительно вылета команды с мундиаля.
Главный тренер сборной Аргентины по футболу Хорхе Сампаоли прокомментировал игру своих подопечных в матче плей-офф ЧМ-2018 против сборной Франции.
"Это очень болезненное поражение. Особенно потому, что ребята приложили столько сил. В этой сложнейшей игре мы не достигли цели, с которой приехали в Россию. Мне грустно, я разочарован — думаю, это нормальные чувства. Но сегодня я бы не хотел решать ничего о своем будущем", — сказал Сампаоли.
Сборная Аргентины уступил Франции со счетом 4:3 и покинула турнир на стадии 1/8 финала.