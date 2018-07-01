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Металлист-1925 усилился экс-игроком Динамо
Новости спорта: Иван Калюжный стал первым летним новичком харьковского клуба
1-го июля ФК «Металлист-1925» заключил контракт с первым летним новичком. Игроком харьковской команды стал 20-летний полузащитник Иван Калюжный. В расположении «желто-синих» Иван находится практически с начала втягивающего тренировочного сбора и вот сейчас с ним было заключено арендное соглашение.
Калюжный – воспитанник харьковского футбола, с 2015 года был игроком киевского «Динамо». В сезоне 2017/18 в составе «Динамо» U-21 провел 19 матчей, в которых отметился одним голом.
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