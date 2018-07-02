Милан подписал экс-игрока Днепра

Итальянская Серия А внесла экс-защитника «Сампдории» Ивана Стринича и бывшего вратаря «Наполи» Пепе Рейну в состав «Милана», сообщает официальный сайт лиги.

Оба лета 2013 года с перерывом на сезон 2014/201515, который он провел в «Баварии», и все это время был игрока подписали соглашения с «россонери» на правах свободных агентов. Рейна выступал за «Наполи» с основным голкипером итальянской команды.

Стринич последний сезон провел в «Сампдории», перебравшись туда из «Наполи». С 2011 по 2014 год хорват выступал за «Днепр».