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Милан подписал экс-игрока Днепра

Иван Стринич
21:27 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Иван Стринич примкнул к «россонери» вместе с Пепе Рейной

Итальянская Серия А внесла экс-защитника «Сампдории» Ивана Стринича и бывшего вратаря «Наполи» Пепе Рейну в состав «Милана», сообщает официальный сайт лиги.

Оба лета 2013 года с перерывом на сезон 2014/201515, который он провел в «Баварии», и все это время был игрока подписали соглашения с «россонери» на правах свободных агентов. Рейна выступал за «Наполи» с основным голкипером итальянской команды.

Стринич последний сезон провел в «Сампдории», перебравшись туда из «Наполи». С 2011 по 2014 год хорват выступал за «Днепр».

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Новости спорта, Иван Стринич, Новости футбола, Пепе Рейна, ФК Днепр, Футбол.
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