"Реал" отреагировал на слухи о покупке Неймара
Новости спорта: Реал официально опроверг информацию о 310 миллионах за Неймара.
Испанский телеканал TVE сообщил, что «Реал» сделал ПСЖ рекордное предложение за Неймара в размере 310 миллионов евро. Якобы сам форвард получит в мадридском клубе контракт на 7 лет.
Такая информация вынудила клуб сделать официальное заявление на своем сайте.
«Реал» заявляет, что информация не является правдивой. Мы удивлены тем, что испанское телевидение выдало в эфир совершенно лживую информацию».
«Реал» не делал предложений ни ПСЖ, ни самому игроку», - указывается на сайте мадридцев.
Ранее сообщалось, что парижане намерены почистить состав, однако Неймара продавать не будут.