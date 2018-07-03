"Реал" отреагировал на слухи о покупке Неймара

Испанский телеканал TVE сообщил, что «Реал» сделал ПСЖ рекордное предложение за Неймара в размере 310 миллионов евро. Якобы сам форвард получит в мадридском клубе контракт на 7 лет.

Такая информация вынудила клуб сделать официальное заявление на своем сайте.

«Реал» заявляет, что информация не является правдивой. Мы удивлены тем, что испанское телевидение выдало в эфир совершенно лживую информацию».

«Реал» не делал предложений ни ПСЖ, ни самому игроку», - указывается на сайте мадридцев.

Ранее сообщалось, что парижане намерены почистить состав, однако Неймара продавать не будут.