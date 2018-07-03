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Тренер Японии: После игры мы были в шоке, стояли и не двигались

Акира Нисино
08:40 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Наставник сборной Японии Акира Нисино прокомментировал вылет с Мундиаля.

Главный тренер сборной Японии Акира Нисино прокомментировал результат матча 1/8 финала ЧМ-2018 с командой Бельгии (2:3).

"Мы не просто хорошо сыграли, мы очень хорошо сыграли. Мы хотели победить, мы решительно были настроены на то, чтобы выбить Бельгию из турнира. Наша команда достаточно сильна. У нас было несколько планов на игру. Начали очень неплохо, но к концу матча пропустили. Скажу честно: эта была неожиданность для нас. При счете 2:0 я не менял игроков, и мы очень хотели забить ещё. Мы контролировали мяч, и контролировали игру. На определенном этапе Бельгия перехватила инициативу, подняла темп — ровно тогда, когда это было нужно. В конце они нас переиграли. Мы столкнулись с Бельгией во всей своей красе.

Что я сказал игрокам после поражения? Сходите в душ. Они были в шоке, стояли и не двигались. После того, как мы вернемся в гостиницу, я поговорю с ними более подробно.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Сам я очень разочарован, я просто убит результатом. Может быть, это какие-то мои решения оказались ошибочными, из-за которых мы упустили нить игры. Если же говорить о турнире в целом, то я крайне доволен своими футболистами. Это был хороший турнир для нас. Мы все выложились больше, чем на 100 процентов", - цитирует Нисино Чемпионат.

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Новости спорта, Акира Нисино, Новости футбола, Сборная Бельгии, Сборная Японии, ЧМ-2018.
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