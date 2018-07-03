Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 03.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Бельгия добыла волевую победу над Японией и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018
Бельгия добыла волевую победу над Японией и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018
Новости: Свитолина сенсационно проиграла на старте Уимблдона
Свитолина сенсационно проиграла на старте Уимблдона
Новости: Бокс: расписание боев на июль 2018
Бокс: расписание боев на июль 2018
Новости: Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
X

Руни не захотел рассказать, почему покинул "Эвертон"

Уэйн Руни
14:54 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Новичок Ди Си Юнайтед отказал объяснять свой уход.

Нападающий Ди Си Юнайтед Уэйн Руни прокомментировал свой уход из Эвертона.

"Я уверен, у вас много вопросов по поводу того, почему я ушел из Эвертона, и я уверен, что всем этим людям лучше спросить об этом Эвертон, пускай они ответят. Я благодарен и рад, что смог вернуться туда прошлым летом, но принял решение отправиться сюда.

Я тут не для того, чтобы доиграть последние годы карьеры, а чтобы сражаться и побеждать. Ради этого я всегда играл и буду играть", – цитирует Уэйна Mirror.

Напомним, Руни подписал контракт с американским клубом Ди Си Юнайтед.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, АПЛ, Уэйн Руни, ФК Эвертон.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Лучшие моменты 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия - Япония (Фото)

Лучшие моменты 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия - Япония (Фото)
Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)

Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)
Горячая красотка Скарлетт Гартманн - спутница звезды сборной Германии (Фото)

Горячая красотка Скарлетт Гартманн - спутница звезды сборной Германии (Фото)
Забавные и яркие болельщики ЧМ-2018 (Фото)

Забавные и яркие болельщики ЧМ-2018 (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Колумбия – Англия: где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2018 Хацкевич - о возможном возвращении Виды в Динамо Тренер Японии: После игры мы были в шоке, стояли и не двигались

Последние новости

Солистка группы "THE HARDKISS" показала снимки с семейного отдыха в Турции В Беларуси задержали оппозиционного политика "Ювентус" предлагает Роналду зарплату 30 миллионов евро
Сегодня читают в спорте
01 Экс-арбитр FIFA жестко раскритиковал арбитра матча Испания - Россия
02 Бельгия добыла волевую победу над Японией и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018
03 "Шахтер" нашел еще одну замену Дарио Срне
04 Стали известны подробности травмы Кавани
05 По стопам Вацко: Ломаченко похвастался уловом
Новости сегодня
15:18 Для переезда в Каир достаточно 560 евро
15:13 50-летняя бабушка из Италии покорила Instagram своей сексуальностью (Фото)
15:07 В Европарламенте сорвали выступление болгарского премьера
15:01 Какая стоимость продуктов по состоянию на 3 июля 2018 года
14:59 Трамп: Если бы не я, была бы война с КНДР
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Австрия перекроет мигрантам границы
Австрия перекроет мигрантам границы
Новости: Памятник Т. Шевченко появится в сербском городе Нови-Сад
Памятник Т. Шевченко появится в сербском городе Нови-Сад
Новости: В Украине запретят эксплуатацию самолетов старше 20 лет
В Украине запретят эксплуатацию самолетов старше 20 лет
Новости: Медики выяснили, какие продукты могут спровоцировать диабет
Медики выяснили, какие продукты могут спровоцировать диабет
Добавить комментарий
0