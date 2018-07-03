Руни не захотел рассказать, почему покинул "Эвертон"

Нападающий Ди Си Юнайтед Уэйн Руни прокомментировал свой уход из Эвертона.

"Я уверен, у вас много вопросов по поводу того, почему я ушел из Эвертона, и я уверен, что всем этим людям лучше спросить об этом Эвертон, пускай они ответят. Я благодарен и рад, что смог вернуться туда прошлым летом, но принял решение отправиться сюда.

Я тут не для того, чтобы доиграть последние годы карьеры, а чтобы сражаться и побеждать. Ради этого я всегда играл и буду играть", – цитирует Уэйна Mirror.

Напомним, Руни подписал контракт с американским клубом Ди Си Юнайтед.