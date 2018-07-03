Футбол. Капитан сборной Японии объявил о завершении карьеры
Новости спорта: Японский футболист Макото Хасебе больше не будет выступать в составе сборной Японии.
Полузащитник и капитан сборной Японии Макото Хасебе завершил карьеру в национальной команде. Об этом сообщил сам футболист в социальной сети.
«Я горжусь тем временем, которое провёл, выступая за сборную Японии. Оно останется в моём сердце, это было прекрасно. Я бы не променял это ни на что другое», – написал Хасебе в «Инстаграме».
34-летний футболист играл за свою национальную команду с 2006 года, выступив на трёх чемпионатах мира – 2010, 2014 и 2018 годов.
На нынешнем чемпионате мира в России сборная Японии проиграла в 1/8 финала команде Бельгии (2:3).