Футбол. Капитан сборной Японии объявил о завершении карьеры

Полузащитник и капитан сборной Японии Макото Хасебе завершил карьеру в национальной команде. Об этом сообщил сам футболист в социальной сети.

«Я горжусь тем временем, которое провёл, выступая за сборную Японии. Оно останется в моём сердце, это было прекрасно. Я бы не променял это ни на что другое», – написал Хасебе в «Инстаграме».

34-летний футболист играл за свою национальную команду с 2006 года, выступив на трёх чемпионатах мира – 2010, 2014 и 2018 годов.

На нынешнем чемпионате мира в России сборная Японии проиграла в 1/8 финала команде Бельгии (2:3).