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Футбол. Капитан сборной Японии объявил о завершении карьеры

Макото Хасебе
18:22 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Японский футболист Макото Хасебе больше не будет выступать в составе сборной Японии.

Полузащитник и капитан сборной Японии Макото Хасебе завершил карьеру в национальной команде. Об этом сообщил сам футболист в социальной сети.

«Я горжусь тем временем, которое провёл, выступая за сборную Японии. Оно останется в моём сердце, это было прекрасно. Я бы не променял это ни на что другое», – написал Хасебе в «Инстаграме».

34-летний футболист играл за свою национальную команду с 2006 года, выступив на трёх чемпионатах мира – 2010, 2014 и 2018 годов.

На нынешнем чемпионате мира в России сборная Японии проиграла в 1/8 финала команде Бельгии (2:3).

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Новости спорта, Макото Хасебе, Новости футбола, Сборная Японии, Футбол, ЧМ-2018.
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