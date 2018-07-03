Эмери намерен приобрести в "Арсенал" хавбека "Барселоны"

The Independent сообщает, что в услугах Андре Гомеша заинтересован лично главный тренер Арсенала Унаи Эмери.

Издание уверяет, что ради подписания португальца, который провалился в Барселоне, наставник даже готов пойти на продажу некоторых игроков.

Недавно сообщалось, что Барселона отклонила предложения Ювентуса, Валенсии, Тоттенхэма и Лацио по Андре Гомешу.

При этом, еще раньше писали, что Барса готова отпустить игрока "всего" за 22 млн евро.