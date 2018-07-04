Фанаты очередной испанской команды обвинили Зозулю в нацизме

Один из фан-клубов Овьедо выступил против подписания украинца Романа Зозули, с которым клуб, по слухам, ведет переговоры.

Фанаты Овьедо из группировки «Pena Azul Otero» считают украинца недостойным носить футболку клуба, о чем и заявили в своем твиттере.

«Не подписывайте Романа Зозулю. Он связан с украинскими неонацистскими и милитаризованными группами», — говорится в заявлении.

В комментариях под постом другие болельщики высказались в том же духе. Они считают Романа «нацистом, которому не место в футболе», а также пишут, что «ценности Овьедо должны быть выше спортивных результатов».

28-летний Зозуля уже имел похожие проблемы в январе 2017-го, когда неудачно пытался трудоустроиться в Райо Вальекано, чьи болельщики тоже обвиняли его в нацизме. Роман пытался объясниться, отмечая, что украинские добровольческие батальоны, которым он собирал помощь во время активной фазы войны на Донбассе, не имеют ничего общего с нацизмом, но безрезультатно.

Минувший сезон Зозуля провел в Альбасете, где никаких проблем с болельщиками не имел и даже пользовался у них популярностью. Тем не менее, новый контракт с клубом он пока не подписал.