https://telegraf.com.ua/files/2018/07/1-1530724289-150x90.jpg Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/4206629-tsyigankov-prines-dinamo-pobedu-v-avstrii.html
Цыганков принес "Динамо" победу в Австрии
21:15 Сегодня Телеграф
Киевское Динамо начало австрийский сбор с победы над чемпионом Азербайджана Карабахом.
В первом спарринге на сборах в Австрии киевское Динамо встречалось с участником группового этапа ЛЧ 2017/2018 Карабахом.
Уже в начале встречи "бело-синие" перехватили инициативу и на 14-й минуте удалось разыграть комбинацию, которую завершил Виктор Цыганков, забив в пустые ворота после передачи Виталия Буяльского.
Следующий контрольный матч киевляне сыграют против китайского Тяньцзинь Цюаньцзянь.
Товарищеские матчи
Карабах – Динамо 0:1
Гол: Цыганков, 14
Telegraf.com.ua