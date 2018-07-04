Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 04.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Для России нет "красных линий", в том числе и открытая война
Порошенко: Для России нет "красных линий", в том числе и открытая война
Новости: Газовые войны: сколько Украина уже взыскала с "Газпрома"
Газовые войны: сколько Украина уже взыскала с "Газпрома"
Новости: Цыганков принес "Динамо" победу в Австрии
Цыганков принес "Динамо" победу в Австрии
Новости: Ивана Купала 2018: что ни в коем случае нельзя делать в этот день
Ивана Купала 2018: что ни в коем случае нельзя делать в этот день
X

Цыганков принес "Динамо" победу в Австрии
21:15 Сегодня Телеграф

Киевское Динамо начало австрийский сбор с победы над чемпионом Азербайджана Карабахом.

В первом спарринге на сборах в Австрии киевское Динамо встречалось с участником группового этапа ЛЧ 2017/2018 Карабахом.

Уже в начале встречи "бело-синие" перехватили инициативу и на 14-й минуте удалось разыграть комбинацию, которую завершил Виктор Цыганков, забив в пустые ворота после передачи Виталия Буяльского.

Следующий контрольный матч киевляне сыграют против китайского Тяньцзинь Цюаньцзянь.

Товарищеские матчи

Карабах – Динамо 0:1

Гол: Цыганков, 14

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости футбола, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Карабах.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Форвард Шахтера получил предложение из Турции Роналдо оценил шансы Неймара на выигрыш "Золотого мяча" в этом году Челси отказался продавать Барселоне экс-игрока Шахтера

Последние новости

Начальница управления Минюста "погорела" на взятке Гассиев: Усик - мой самый серьезный соперник Суд вновь арестовал акции двух крупнейших газовых проектов "Газпрома"
Сегодня читают
01 Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира
02 Роналду рассказал, в каком клубе продолжит карьеру
03 Суповая диета: простой способ быстро скинуть вес
04 Расписание всех матчей 1/4 финала ЧМ-2018
05 Кулаком с разбега и ногой в прыжке: грандиозная драка в отборе на ЧЕ по баскетболу (Видео)
Новости сегодня
21:17 Наталья Могилевская поделилась пляжным снимком с отдыха в Одессе (Видео)
21:12 Современные дом-сарай с крутым дизайном внутри (Фото)
20:44 Смех да и только: забавные случаи, которые подарят вам много позитива
20:32 ЦИК Турции огласил окончательные результаты выборов
20:27 Грудастая балерина: Надежда Мейхер-Грановская показала, как занимается балетом
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Почти осень: Киев побил два температурных рекорда
Почти осень: Киев побил два температурных рекорда
Новости: Разрешено все, что прямо не запрещено: Порошенко подписал закон о валюте
Порошенко подписал закон о валюте
Новости: Аналитики назвали лучшие приложения для iPhone
Аналитики назвали лучшие приложения для iPhone
Новости: Надя Дорофеева опубликовала откровенное фото с мужем на Бали
Надя Дорофеева опубликовала откровенное фото с мужем на Бали
Добавить комментарий
0