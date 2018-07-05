Челси готовит грандиозный трансфер

Аргентинский форвард Ювентуса Гонсало Игуаин близок к переходу в лондонский Челси. За 30-летнего нападающего "синим" придется заплатить около 60 миллионов евро. Об этом сообщает итальянское издание Sport Mediaset.

Отмечается, что вырученные за переход аргентинца деньги Ювентус намерен вложить в трансфер Криштиану Роналду.

В Челси Игуаина хочет видеть Маурицио Сарри, который с большей долей вероятности нынешним летом возглавит лондонцев. Напомним, что тренер работал с нападающим в Наполи.