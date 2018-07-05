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Челси готовит грандиозный трансфер

Гонсало Игуаин
08:49 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Гонсало Игуаин может продолжить карьеру в Лондоне.

Аргентинский форвард Ювентуса Гонсало Игуаин близок к переходу в лондонский Челси. За 30-летнего нападающего "синим" придется заплатить около 60 миллионов евро. Об этом сообщает итальянское издание Sport Mediaset.

Отмечается, что вырученные за переход аргентинца деньги Ювентус намерен вложить в трансфер Криштиану Роналду. 

В Челси Игуаина хочет видеть Маурицио Сарри, который с большей долей вероятности нынешним летом возглавит лондонцев. Напомним, что тренер работал с нападающим в Наполи.

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Новости спорта, Гонсало Игуаин, Новости футбола, ФК Челси, Футбол.
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