Шевченко будет продавать абонементы на матчи Шахтера

7 июля в Харькове любой болельщик сможет встретиться с вратарем «Шахтера» Никитой Шевченко и приобрести абонемент на сезон-2018/19.

Мероприятие пройдет в клубном Fan Shop на ОСК «Металлист» с 12:00 до 14:00.

Владельцы ранее купленных cезонных пропусков и все желающие приобрести абонементы-2018/19 на домашние матчи «горняков» смогут сделать совместное фото с голкипером и взять автограф.

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