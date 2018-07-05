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Шевченко будет продавать абонементы на матчи Шахтера

Никита Шевченко
09:44 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Интересная акция состоится 7 июля в Харькове.

7 июля в Харькове любой болельщик сможет встретиться с вратарем «Шахтера» Никитой Шевченко и приобрести абонемент на сезон-2018/19.

Мероприятие пройдет в клубном Fan Shop на ОСК «Металлист» с 12:00 до 14:00.

Владельцы ранее купленных cезонных пропусков и все желающие приобрести абонементы-2018/19 на домашние матчи «горняков» смогут сделать совместное фото с голкипером и взять автограф.

Недавно звездный состав не только футболистов анонсировал презентацию новой выездной формы «Шахтера».

С кем сыграет донецкий клуб во время второго тренировочного летнего сбора.

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Новости спорта, Никита Шевченко, Новости футбола, ФК Шахтер, Футбол.
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