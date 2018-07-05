Шевченко будет продавать абонементы на матчи Шахтера
Новости спорта: Интересная акция состоится 7 июля в Харькове.
7 июля в Харькове любой болельщик сможет встретиться с вратарем «Шахтера» Никитой Шевченко и приобрести абонемент на сезон-2018/19.
Мероприятие пройдет в клубном Fan Shop на ОСК «Металлист» с 12:00 до 14:00.
Владельцы ранее купленных cезонных пропусков и все желающие приобрести абонементы-2018/19 на домашние матчи «горняков» смогут сделать совместное фото с голкипером и взять автограф.
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