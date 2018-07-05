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Украинский футболист стал одноклубником Милевского

Александр Нойок
10:29 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Украинский полузащитник продолжит карьеру в чемпионате Беларуси

26-летний украинский полузащитник Александр Нойок стал игроком белорусского «Динамо-Брест». Соглашение рассчитано до конца сезона-2019. Нойок стал 12-м легионером клуба.

В 2016 году экс-капитан молодежной сборной Украины перешел в минское «Динамо», за два сезона в котором провел и дважды признавался лучшим футболистом клуба. Кроме того, с мая прошлого года Нойок был капитаном минского клуба.

У Нойка был контракт с минским «Динамо» до конца 2018 года, но полузащитник расторг его, заплатив компенсацию клубу.

Отметим, что в этом сезоне Нойок провел 11 матчей в чемпионате Беларуси, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

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Новости спорта, Александр Нойок, Артем Милевский, Новости футбола, Футбол.
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