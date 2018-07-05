Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 05.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Расписание всех матчей 1/4 финала ЧМ-2018
Расписание всех матчей 1/4 финала ЧМ-2018
Новости: Стаховский покинул Уимблдон 2018
Стаховский покинул Уимблдон 2018
Новости: Бокс: расписание боев на июль 2018
Бокс: расписание боев на июль 2018
Новости: Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
X

Наставник "Карпат" рассказал об успехах команды на сборах

Олег Бойчишин
14:25 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: Соцсети

Новости спорта: Олег Бойчишин прокомментировал победу львовских "Карпат" над "Прикарпатьем".

Главный тренер львовских «Карпат» Олег Бойчишин прокомментировал контрольный матч против «Прикарпатья», в котором его команда одержала победу со счетом 2:0.

Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)

«Ребята хорошо выполнили установку на игру, при том, что мы были довольно несвежими. У нас было хорошее движение, как в первом тайме, так и в начале второго. Доволен тем, как мы действовали в организации атаки, проходили как атаки через центр, так и по флангу», - сказал Бойчишин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, Олег Бойчишин, УПЛ, ФК Карпаты, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Лучшие моменты захватывающего противостояния Швеции и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)

Лучшие моменты захватывающего противостояния Швеции и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)
Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)

Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
Лучшие моменты 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия - Япония (Фото)

Лучшие моменты 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия - Япония (Фото)
Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)

Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Украинского футболиста выгнали из клуба за поддержку сборной России на ЧМ-2018 Реал согласовал трансфер игрока сборной Испании Экс-игрок Шахтера сделал свой прогноз на матч Россия - Хорватия

Последние новости

НБУ: В госбанках появятся независимые наблюдательные советы Шарлотта Генсбур представила новую видеороботу на песню "Sylvia Says" Как выглядит женщина, которой пластический хирург ввел под кожу смесь с цементом (Фото)
Сегодня читают в спорте
01 Валуев сделал свой прогноз на матч Усик - Гассиев
02 Российского арбитра больше не допустят к матчам чемпионата мира
03 Украинского футболиста выгнали из клуба за поддержку сборной России на ЧМ-2018
04 Челси готовит грандиозный трансфер
05 Участник ЧМ-2018 остался без тренера
Новости сегодня
14:47 Бавария первая из команд Бундеслиги продала билеты на все матчи турнира
14:44 В украинский прокат выходит фильм "Аманда и лиса"
14:43 Балух написал письмо украинцам: Сотни тысяч крымчан заставляют молчать
14:40 Прогноз погоды на 6 июля: в Украину идет жара
14:39 Парламент Македонии вновь принял закон, отклоненный президентом
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Суд" в Крыму объявил новый приговор Балуху
"Суд" в Крыму объявил новый приговор Балуху
Новости: Рада настаивает на создании музея вместо ТРЦ на Почтовой площади
Рада проголосовала за музей на Почтовой площади в Киеве
Новости: Верховная Рада поддержала законопроект о "едином окне" на таможне
В Украине создали "единое окно" на таможне
Новости: Чувственные снимки самых запоминающихся кино-свадьб всех времен (Фото)
Чувственные снимки самых запоминающихся кино-свадьб всех времен (Фото)
Добавить комментарий
0