Наставник "Карпат" рассказал об успехах команды на сборах

Главный тренер львовских «Карпат» Олег Бойчишин прокомментировал контрольный матч против «Прикарпатья», в котором его команда одержала победу со счетом 2:0.

«Ребята хорошо выполнили установку на игру, при том, что мы были довольно несвежими. У нас было хорошее движение, как в первом тайме, так и в начале второго. Доволен тем, как мы действовали в организации атаки, проходили как атаки через центр, так и по флангу», - сказал Бойчишин.