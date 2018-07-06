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Форвард "Шахтера" продолжит выступления в составе новичка УПЛ

Денис Безбородько
04:02 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Молодой форвард "Шахтера" Денис Безбородько продолжит защищать цвета черниговской "Десны".

Черниговская Десна сумела сохранить в своем составе нападающего Дениса Безбородько.

В прошлом сезоне 24-летний форвард выступал за клуб на правах аренды из Шахтера и Десне удалось продлить арендное соглашение с донецким клубом. Об этом сообщает официальный сайт Десны.

В Первой Лиге сезона 2017/18 Безбородько провел 26 поединков и сумел забить 9 мячей.

Напомним, что по итогам прошлого сезона, Десна завоевала право выступать в УПЛ, обыграв Зирку в стыковых матчах.

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Новости спорта, Денис Безбородько, Новости футбола, УПЛ, ФК Десна, ФК Шахтер, Футбол.
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