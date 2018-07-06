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Бельгия обыграла Бразилию и пробилась в полуфинал ЧМ-2018

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Бразилия - Бельгия
22:59 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Сборная Бельгии сенсационно победила главных фаворитов ЧМ-2018 и пробилась в полуфинал.

В матче четвертьфинала чемпионата мира – 2018 встречались сборные Бразилии и Бельгии. Встреча проходила в Казани на стадионе "Казань Арена" и завершилась победой европейской команды со счётом 2:1.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Бразилия 1:2 Бельгия

Голы: Ренато Аугусто 76' - Фернандиньо 13' (автогол), Де Брюйне 31'

Предупреждения: Фернандиньо 85', Фагнер 90' - Альдервейрельд 47', Менье 71'

Бельгийцы вышли вперёд в счёте после того, как на 13-й минуте полузащитник сборной Бразилии Фернандиньо провёл мяч в собственные ворота. На 31-й минуте бельгийская команда удвоила преимущество. Гол на свой счёт записал Кевин Де Брёйне, который отличился после результативной передачи от Ромелу Лукаку. На 76-й минуте Ренато Аугусто забил после передачи от Филиппе Коутиньо, сократив отставание Бразилии в счёте. Однако в оставшееся время подопечным Тите забить больше не удалось.

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