Стало известно будущее тренера сборной Бразилии

Федерация футбола Бразилии собирается предложить главному тренеру команды Тите новый контракт. Как сообщает Globo, новое соглашение будет рассчитано на четыре года.

Отметим, что сборная Бразилии проиграла Бельгии в 1/4 финала ЧМ-2018 и отправилась домой. Главный тренер сборной Бразилии Тите остался доволен игрой своих подопечных в матче против Бельгии.

Сообщается, что большинство членов тренерского штаба хотят продолжить работать с национальной командой, тогда как Тите еще не принял окончательное решение. Ожидается что тренер даст ответ руководству конфедерации уже после возвращения в Бразилию.

Отметим, что под руководством Тите сборная провела 26 матчей, из которых уступила лишь в двух.