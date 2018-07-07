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Стало известно будущее тренера сборной Бразилии

Тите
09:52 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Наставник сборной Бразилии подпишет новый контракт, несмотря на вылет с чемпионата мира.

Федерация футбола Бразилии собирается предложить главному тренеру команды Тите новый контракт. Как сообщает Globo, новое соглашение будет рассчитано на четыре года.

Бельгия обыграла Бразилию и пробилась в полуфинал ЧМ-2018

Отметим, что сборная Бразилии проиграла Бельгии в 1/4 финала ЧМ-2018 и отправилась домой. Главный тренер сборной Бразилии Тите остался доволен игрой своих подопечных в матче против Бельгии.

Сообщается, что большинство членов тренерского штаба хотят продолжить работать с национальной командой, тогда как Тите еще не принял окончательное решение. Ожидается что тренер даст ответ руководству конфедерации уже после возвращения в Бразилию.

Отметим, что под руководством Тите сборная провела 26 матчей, из которых уступила лишь в двух.

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Новости спорта, Бельгия-Бразилия, Тите, ЧМ-2018.
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