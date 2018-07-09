Капитан и форвард сборной Англии возможно пропустят полуфинал ЧМ-2018
Новости спорта: Джордан Хендерсон и Джейми Варди из-за травмы могут не участвовать в полу финале ЧМ-2018.
Полузащитник Джордан Хендерсон под вопросом на матч полуфинала чемпионата мира-2018 против Хорватии, сообщает Sky Sports.
Отмечается, что повреждение у хавбека несерьезное, но медики будут следить за состоянием футболиста.
Еще одной проблемой Англии является травма форварда Джейми Варди, которую он получил в экстра-тайме встречи с Колумбией в 1/8 финала. Его готовность играть в среду пока тоже неизвестна.
В понедельник команда Гарета Саутгейта возобновит тренировки после дня отдыха. В субботу они обыграли Швецию в 1/4 финала со счетом 2:0.