Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Франция - Бельгия: онлайн-трансляция матча
Франция - Бельгия: онлайн-трансляция матча
Новости: Кубок Украины: стали известны пары первого раунда
Кубок Украины: стали известны пары первого раунда
Новости: Павелко: ФФУ компенсирует штраф Вукоевичу
Павелко: ФФУ компенсирует штраф Вукоевичу
Новости: Франция - Бельгия: прогноз букмекеров на суперматч 1/2 финала ЧМ-2018
Франция - Бельгия: прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018
X

Капитан и форвард сборной Англии возможно пропустят полуфинал ЧМ-2018

Джордан Хендерсон
11:08 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Джордан Хендерсон и Джейми Варди из-за травмы могут не участвовать в полу финале ЧМ-2018.

Полузащитник Джордан Хендерсон под вопросом на матч полуфинала чемпионата мира-2018 против Хорватии, сообщает Sky Sports.

Отмечается, что повреждение у хавбека несерьезное, но медики будут следить за состоянием футболиста.

Еще одной проблемой Англии является травма форварда Джейми Варди, которую он получил в экстра-тайме встречи с Колумбией в 1/8 финала. Его готовность играть в среду пока тоже неизвестна.

В понедельник команда Гарета Саутгейта возобновит тренировки после дня отдыха. В субботу они обыграли Швецию в 1/4 финала со счетом 2:0.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Джейми Варди, Джордан Хендерсон, Новости футбола, Футбол, ЧМ-2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Юная украинская легкоатлетка Магучих, которая покорила Европу (Фото)

Юная украинская легкоатлетка Магучих, которая покорила Европу (Фото)
Самые красивые и горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)

Самые красивые и горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
Слезы России и безудержная радость Хорватии: яркие моменты матча 1/4 финала ЧМ-2018 (Фото)

Слезы России и безудержная радость Хорватии: яркие моменты матча 1/4 финала ЧМ-2018 (Фото)
Горячая бразильянка с совершенной фигурой Изабель Гулар - девушка игрока ПСЖ (Фото)

Горячая бразильянка с совершенной фигурой Изабель Гулар - девушка игрока ПСЖ (Фото)
Яркие моменты поединка 1/4 финала ЧМ-2018 Швеция - Англия (Фото)

Яркие моменты поединка 1/4 финала ЧМ-2018 Швеция - Англия (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Стало известно, где пройдет матч Лиги Европы "Мариуполь" - "Юргорден" Зинченко может перейти в "Ньюкасл" Кубок Украины: стали известны пары первого раунда

Последние новости

Канадский рэпер Дрейк вновь на вершине Billboard 200 Сага подошла к завершению: "Реал" объявил о трансфере Роналду в "Ювентус" Сутки в ООС: боевики четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ
Сегодня читают в спорте
01 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
02 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
03 Леоненко прокомментировал ситуацию с Видой и Вукоевичем
04 Украинцы обвалили рейтинг страницы ФИФА в соцсетях
05 Португалец Роланду подписал контракт с французским топ-клубом
Новости сегодня
20:19 Вратарь сборной Бельгии в шаге от уникального рекорда
20:16 НБУ: денежная масса в Украине возросла
20:13 Самые маленькие в мире обитаемые острова (Фото)
20:01 Франция - Бельгия: онлайн-трансляция матча
19:58 Крушение пассажирского самолета в ЮАР: есть пострадавшие
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Добавить комментарий
0