Капитан и форвард сборной Англии возможно пропустят полуфинал ЧМ-2018

Полузащитник Джордан Хендерсон под вопросом на матч полуфинала чемпионата мира-2018 против Хорватии, сообщает Sky Sports.

Отмечается, что повреждение у хавбека несерьезное, но медики будут следить за состоянием футболиста.

Еще одной проблемой Англии является травма форварда Джейми Варди, которую он получил в экстра-тайме встречи с Колумбией в 1/8 финала. Его готовность играть в среду пока тоже неизвестна.

В понедельник команда Гарета Саутгейта возобновит тренировки после дня отдыха. В субботу они обыграли Швецию в 1/4 финала со счетом 2:0.