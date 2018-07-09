Киевское "Динамо" заинтересовалось американским форвардом

25-летний американский нападающий "Гамбурга" намерен покинуть команду из-за того, что она вылетела во Вторую Бундеслигу,

Вуда попытается приобрести киевское "Динамо", сообщает Kicker. Также американцем интересуется "Ганновер", но Вуд отказал этому клубу в переходе.

Бобби Вуд - американский футболист ямайского происхождения. За свою карьеру играл только в Бундеслиге за "Мюнхен 1960", "Эрцебирге" и "Юнион". В составе "Гамбурга" играет с 2016 года, за это время забил 12 мячей в 57 матчах.