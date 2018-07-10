Агент Роналду и руководство "Реала" обсудят трансфер португальца в "Ювентус"

В течение последней недели возможный трансфер Роналду в стан "старой синьоры" активно обсуждался в СМИ.

Однозначно возможность такой сделки существует, однако пока еще не принято окончательного решения.

Как сообщает Corriere dello Sport, сегодня, 9 июля, агент Роналду Жорже Мендеш встретится в президентом Мадрида Флорентино Пересом и советом директоров клуба.

По итогам этой встречи в трансферной саге Криштиану/Ювентус будет поставлена точка – станет окончательно известно, уйдет Роналду, или останется.

Ранее экс-одноклубник Криштиану Патрис Эвра посоветовал португальцу перейти в Юве.