Агент Роналду и руководство "Реала" обсудят трансфер португальца в "Ювентус"
Новости спорта: Агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш обсудит трансфер португальского форварда с президентом "Реала".
В течение последней недели возможный трансфер Роналду в стан "старой синьоры" активно обсуждался в СМИ.
Однозначно возможность такой сделки существует, однако пока еще не принято окончательного решения.
Как сообщает Corriere dello Sport, сегодня, 9 июля, агент Роналду Жорже Мендеш встретится в президентом Мадрида Флорентино Пересом и советом директоров клуба.
По итогам этой встречи в трансферной саге Криштиану/Ювентус будет поставлена точка – станет окончательно известно, уйдет Роналду, или останется.
Ранее экс-одноклубник Криштиану Патрис Эвра посоветовал португальцу перейти в Юве.