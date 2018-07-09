ФФУ сделала заявление относительно ситуации вокруг хорватов Виды и Вукоевича

Федерация футбола Украины, как и миллионы украинских болельщиков, возмущена началом травли игрока национальной сборной Хорватии по футболу и бывшего игрока ФК «Динамо» (Киев) Домагоя Виды, которое началось из России после того, как он обнародовал видеопоздравления «Слава Украине!».

В этой ситуации мы занимаем четкую и бескомпромиссную позицию: футболист, который много лет выступал за легендарный украинский клуб и заслужил уважение его болельщиков, вправе выразить благодарность и уважение к Украине и нашим болельщикам! Никакие дисциплинарные правила ФИФА не содержат нормы, которые бы запрещали такие действия.

Лозунг «Слава Украине!» является приветствием, чествованием памяти погибших, патриотическим символом независимости, свободы и свободолюбия украинского народа, а также лозунгом, который часто используется украинскими болельщиками для подбадривание своих команд во время матчей. В то же время этот лозунг не содержит ни одного негативного или оскорбительного содержания, как и другие подобные лозунги, например, «Слава Хорватии!» Или «Слава Франции!».

Несмотря на это, Федерация футбола Украины и ее президент Андрей Павелко считали необходимым поддержать Домагоя Виду и оперативно направили обращение в ФИФА с соответствующим объяснением лозунги «Слава Украине!», А также в УЕФА с просьбой поддержать позицию ФФУ в ФИФА.

От имени всей футбольной общественности Украины выражаем Домагою Виде благодарность за публичное проявление уважения к Украине и поздравляем с выходом сборной Хорватии в полуфинал чемпионата мира-2018.