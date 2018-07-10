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Сегодня состоится первый полуфинал ЧМ-2018

ЧМ-2018
10:04 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Сегодня матч между двумя самыми сильными сборными из тех, что остались на чемпионате мира.

Во вторник, 10 июля, сборные Франции и Бельгии определят первого финалиста чемпионата мира по футболу 2018 года. Два представителя Европы встретятся на стадионе в "Санкт-Петербурге".  Начало игры – в 21:00 по киевскому времени. Трансляция на ТВ - канал ИНТЕР, прямая текстовая трансляция - "ТЕЛЕГРАФ СПОРТ".

ПУТЬ КОМАНД

СЛОВА ТРЕНЕРОВ

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции:

– Мы будем готовы противостоять Бельгии, противостоять их весьма организованной игре. Бельгия вышла в полуфинал не случайно и не просто так. Мы с игроками готовились к любым сценариям, а не только противостоянию с Бельгией. Уже на Евро-2016 они показали свой класс, пусть и вылетели от Уэльса. Зато получили необходимый опыт. Тренер Роберто Мартинес работает с отличным поколением игроков, которых он хорошо знает.

Роберто Мартинес, главный тренер сборной Бельгии:

– У нас будет уникальная возможность. Мы волнуемся. Для всей Бельгии это прекрасная возможность доказать, что вся работа, проделанная за последние 10-15 лет, была не напрасна. Мы сильны своим коллективом. Я думаю, бельгийский футбол уникален, у нас очень много техничных футболистов с уникальными данными. Но у нас команда, а не набор игроков. На протяжении двух лет мы строили этот коллектив.

Во втором полуфинале ЧМ-2018 встретятся Хорватия и Англия. Матч пройдет в среду, 11 июля, начало в 21:00.

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Новости спорта, Новости футбола, Сборная Бельгии, Сборная Франции, ЧМ-2018.
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